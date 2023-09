BYD-Aktie: 19.9. - der entscheidende Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

für BYD steht ein großer Tag an. Das Unternehmen wird am 19. September eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen. Die Spannung steigt: Was wird BYD zu berichten haben? BYD ist auch am Dienstag mit einem weiteren Gewinn in den Tag gestartet. Der Titel konnte fast 2 % zulegen. Das reicht aber noch nicht, um die Aktei auf mehr als 30 Euro zu hieven – das wäre dann ein erstes Zeichen dafür, wie gut es im Aufwärtstrend gerade aussieht. Dennoch: BYD hat sich wieder auf den Weg nach oben gemacht. Die Notierungen sind in einem klaren Hausse-Modus.

BYD: Das ist die Perspektive

Die Perspektive ist aus Sicht verschiedener Analysten-Schulen erstklassig.