BYD: Achtung!

Wie gewonnen, so zerronnen, gilt ganz offensichtlich heute für die Chinesen von BYD. Das Papier verlor sehr schnell wieder an Strahlkraft und gab fast 3 % nach. Die Notierungen sind auf weniger als 23 Euro gerutscht und liegen damit nur noch ca. 10 % über den Zeitraum von einer Woche vorne. Die Erholung wird nach Meinung von Beobachtern ggf. nicht so schnell verlaufen wie erhofft – die Aktie ist formal im Abwärtstrend.

Formal bleibt BYD allerdings auch noch ein Favorit bei Analysten. Die gehen unverändert davon aus, der Kurs könnte in Richtung von 35 bis 37 Euro klettern.

BYD: Das sind die Perspektiven!

Das Unternehmen hat kürzlich seine Geschäftszahlen für 2023 vorgestellt, vorläufig, wie schon einige Male diskutiert worden ist. Interessant war vor allem die Perspektive für das laufende Jahr. Das KGV wird weiterhin mit ca. 14 bewertet. Allerdings sind teilweise immer wieder Zweifel zu lesen, ob die E-Mobilität sich a) so schnell wie erwartet durchsetzt und b) ob BYD z. B. nicht am Widerstand aus den USA scheitern wird oder scheitern kann. Dort gibt es Kräfte, die den heimischen Markt per Zoll vor E-Konkurrenz und auch in der Solar-Industrie schützen wollen.

Die Aktie von BYD ist zudem aktuell noch belastet durch die Diskussionen um Rabatte in der Branche. Tesla hatte begonnen, BYD im Dezember nachgezogen. Dennoch: Die zuletzt publizierten Zahlen haben gezeigt, dass das Unternehmen profitabel arbeitet. Das niedrige KGV wird in den kommenden Monaten nur ggf. über die Gewinnsituation auf den Prüfstand gestellt. Deshalb sind Nachrichten aus China immer wieder lesenswert.

Analysten lassen sich von solchen Zweifeln nicht beeindrucken, wie oben beschrieben. Jenseits des charttechnischen und des technischen Abwärtstrends wird die Aktie auf eine positive Entwicklung hin eingeschätzt: Das würde auch zu einem Marktwert von über 100 Milliarden Euro führen.

