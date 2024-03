BYD: 9.000 Euro – das hat gesessen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Chinesen von BYD sind in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden. Am Mittwoch gab der Wert in den ersten Stunden zwar etwas nach, allerdings bleibt die Aktie mit gut 24 Euro auf gutem Weg. Der Titel hat dabei seit Anfang Februar unter Schwankungen ausgehend von nur noch gut 20 Euro mittlerweile etwa 20 % zugelegt. Die Gründe sind vielschichtig und lassen sich wie stets nur vermuten.

BYD: Die Rabatt-Aktion

Augenfällig sind aktuell vor allem die Rabatt-Aktivitäten. An den Märkten für E-Fahrzeuge geht es deutlich bergab, was das mögliche und erzielbare Preisniveau betrifft. Tesla hatte die Rabattierung begonnen, BYD hat sie aufgenommen.

BYD ist mittlerweile die Nr. 1 am Markt und hat Tesla ggf. auch die Preisführerschaft abgenommen. Jedenfalls hat das chinesische Unternehmen kürzlich auch in Deutschland schon sein günstigstes Fahrzeug für einen sehr niedrigen Preis angeboten: 9.000 Euro werden aufgerufen, um das kleine Modell hier zu verkaufen.

Damit reagieren die Chinesen auf die schwächere Nachfrage und auch darauf, dass die politischen Unterstützungen in Form von Käufer-Subventionen nachgelassen haben. Am Ende scheint der Markt die Sorge, dass BYD damit an Marge verlieren könnte, nicht allzu sehr zu gewichten. Die Umsätze werden in etwa noch so eingeschätzt wie vor den Rabattaktivitäten und die gemeldeten Schätzungen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind niedrig. Das KGV im laufenden Jahr etwa soll bei – grob geschätzt – 15 bis 16 liegen. Das ist in den Augen von Analysten historisch betrachtet bei BYD günstig genug.

Offenbar macht sich der Markt daraus einen Reim und hat die Aktie in den vergangenen Sitzungen – endlich – nach oben geschickt. Wie weit der Trend dann trägt, ist offen. Denn Charttechniker sind der Meinung, dass überhaupt erst ab Kursen von 25 Euro eine interessante Zone für die Aktie von BYD beginnen würde.

