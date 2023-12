BYDClass A Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Byd im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt eine Rendite von 5,92 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,86 Prozent verzeichnete, liegt Byd mit 10,78 Prozent deutlich darüber. Diese positive Performance führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend, was zu einem positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19,15 Euro, was 26 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses überbewerteten Werts wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobile-Branche, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.