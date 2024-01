BYDClass A Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Für die Byd-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 49, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 47,73 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Byd-Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 19,3 ist die Byd-Aktie jedoch deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Automobilbranche, dessen KGV bei 15,34 liegt. Dies entspricht einer Überbewertung um 26 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Byd-Aktie. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Byd liegt derzeit bei 0,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,86 Prozent in der Automobilbranche liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -4,34 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.