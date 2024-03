Mit BYDADR wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie des Unternehmens Byd wird aufgrund verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird ein aktuelles KGV von 19,51 ermittelt, was über dem Branchendurchschnitt von 14,09 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie derzeit als überbewertet gilt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 229,58 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 210,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,44 Prozent entspricht, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt einen Wert von 193,38 HKD, was einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Zusammenfassend erhält Byd auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich Byd mit einer Rendite von 4,68 Prozent über 7 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für Byd vorliegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Byd gemischte Bewertungen erhält, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.