BYDADR Aktie: Das wird teuer!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Byd hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Meinungsäußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Byd eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 234,39 HKD, während der aktuelle Kurs bei 182,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (198,9 HKD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-8,04 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Underperformance von -7,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Byd um 18,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Byd zeigt einen Wert von 15,65, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,31 und wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Byd-Aktie, mit positiven Anleger-Kommentaren, aber negativen charttechnischen und Branchenvergleichs-Bewertungen.