BYDADR Aktie: Der weitere Knall!

Die Byd-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um den Anlegern Einblicke in die aktuelle Situation des Unternehmens zu bieten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 233,73 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 182,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (197,66 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-7,82 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Byd-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv war, mit zehn positiven und drei negativen Tagen, sowie einem Tag ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Byd aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 16,99 als 20 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) der Byd liegt bei 51,72, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,18 und bestätigt diese "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für die Byd-Aktie somit eine eher negative Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.