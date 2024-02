BYDADR Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Byd wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität relativ gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich positiv entwickelt, was auf eine verbesserte Stimmung hindeutet. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Byd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,61 Prozent erzielt hat, was eine Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche und dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bedeutet. In beiden Vergleichen wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert eine "Gut"-Einstufung, da der Wert bei 15,65 liegt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Zurückblickend auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byd-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -21,97 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von -8,04 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.