BYDADR Aktie: Nach so langer Zeit …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Byd beträgt derzeit 16,99 und liegt damit 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Byd ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Byd liegt derzeit bei 38,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 53,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Byd-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Byd mit -19,63 Prozent um mehr als 16 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Byd mit -10,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.