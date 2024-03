BYDADR Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenrendite und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd werden eingehend analysiert. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,66 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnittswert von 0,27 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik von Byd durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Byd zeigt eine neutrale Bewertung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Der RSI liegt bei 37,23, während der RSI25 bei 49,43 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Byd wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen zeigt eine unterdurchschnittliche Intensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd einen Wert von 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,49 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.