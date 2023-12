BYDADR Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Byd. Aktuell liegt der RSI7 bei 73,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Byd überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt aber ebenfalls überkauft bei 73,84 Punkten. Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Byd-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobilbranche. Der Unterschied beträgt 4,45 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 4,97 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Grundlage ist Byd mit einem KGV von 19,3 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt "Automobile" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,25, was einen Abstand von 27 Prozent darstellt. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

In den letzten zwei Wochen wurde Byd von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.