BYDADR Aktie: Ist es das gewesen?

Das chinesische Unternehmen Byd wird derzeit kritisch unter die Lupe genommen. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was im Vergleich zur Branche "Automobile" (KGV von 13,82) eine Überbewertung von etwa 41 Prozent darstellt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 229,11 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 214 HKD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -6,6 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 194,21 HKD, was einer Differenz von +10,19 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Byd im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,68 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 7,25 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite von Byd um 7,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Byd waren. Sowohl das Stimmungsbarometer als auch automatische Analysen der Kommunikation deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, obwohl es auch vereinzelte "Schlecht"-Signale gab. Aufgrund des vorherrschenden positiven Stimmungsbildes erhält Byd insgesamt eine "Gut"-Bewertung.