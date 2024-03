BYDADR Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Byd hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Byd damit 16,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -6,52 Prozent. Byd liegt aktuell 13,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Stimmung bei Anlegern bezüglich Byd. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Byd beträgt derzeit 0,66 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Automobile") von 5,01 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Byd mittlerweile auf 230,34 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 197,4 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,3 Prozent und damit zur Bewertung "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 193,5 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +2,02 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse.