BYDADR Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Byd ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 19,3 ist die Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 15,34 und daher überbewertet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Byd-Aktie bei 238,11 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 211 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 220,75 HKD, was zu einem Abstand von -4,42 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit einer positiven Diskussion an vier Tagen und einer negativen Diskussion an acht Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Byd-Aktie hat einen Wert von 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Byd.