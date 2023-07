Am 1. Juni schien die Varta-Aktie auf einem Tiefpunkt angelangt zu sein, als sie auf 13,83 Euro fiel – ein Mehrjahrestief für den Batteriekonzern. Kritische Äußerungen mehrerer Analysten hinsichtlich der Situation des angeschlagenen Unternehmens waren kurz davor erfolgt. Doch das Blatt hat sich seitdem gewendet: Die Varta-Aktie ist stetig gestiegen und am Dienstag sah es sogar so aus, als könnte sie zum ersten Mal seit Monaten wieder die Marke von 20 Euro überschreiten. Letztendlich schloss Varta mit dem Kurs von 19,96 Euro und einem Plus von nahezu fünf Prozent in Frankfurt.

– Der Wert der Varta-Aktie sank zunächst weiter nach Bekanntgabe niedriger Kursziele

– Seit ihrem Tiefpunkt hat sich ihr Wert jedoch um rund ein Viertel verbessert

– Die vorhergesagten niedrigen Kursziele sind daher bereits jetzt übertroffen

Niedrig...