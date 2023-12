BW LPG Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle Bw-RSI liegt bei 55,29, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 58,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating ermittelt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Bw derzeit als "Gut" bewertet. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 116,43 NOK liegt, während der Aktienkurs (150,7 NOK) um +29,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 151,24 NOK, was einer Abweichung von -0,36 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Bw ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch besonders positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bw haben in den letzten Wochen deutlich negativere Tendenzen gezeigt. Dies basiert auf einer Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien hin zu besonders negativen Themen. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.