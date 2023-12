BW Energy, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "BW Energy":

Die Stimmung der Anleger und technische Analyse für Bw Energy

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bw Energy eingestellt waren. Es gab an einem Tag vor allem negative Themen, aber keine positiven Diskussionen. Über die letzten ein bis zwei Tage hinweg waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Bw Energy daher insgesamt neutral eingestuft.

In technischer Hinsicht ist Bw Energy derzeit +2,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Grundlage der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -1,06 Prozent beläuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Bw Energy.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bw Energy derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Bw Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.