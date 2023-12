BW Energy Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "BW Energy":

Die Bw Energy befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 27,24 NOK, während der Aktienkurs bei 26,95 NOK liegt, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,43 NOK, was einer Abweichung von +1,97 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bw Energy zeigt ein positives Signal, mit einem Wert von 1,59, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 44,86 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Bw Energy ist überwiegend negativ, basierend auf sozialen Plattformen und Kommentaren in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Diskussionsintensität, jedoch eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Bw Energy.