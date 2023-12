BW Energy Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "BW Energy":

Die technische Analyse der Bw Energy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,95 NOK einen Abstand von -1,06 Prozent vom GD200 (27,24 NOK) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 26,4 NOK, was einem Abstand von +2,08 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Bw Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bw Energy überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Bw Energy weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Bw Energy-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Bw Energy-Aktie zeigt, dass vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" führt.