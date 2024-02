BWX Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Bwx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 73,94 USD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 87,71 USD liegt, was einer Abweichung von +18,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 80,07 USD liegt mit einer Abweichung von +9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bwx liegt bei 18,03 und der RSI25 bei 23,2, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Demnach ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Bwx 2-mal eine gute Einschätzung und keinmal eine neutrale oder schlechte Bewertung gegeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating von institutioneller Seite führt. Allerdings erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 87,71 USD eine negative Entwicklung von -23,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Bwx-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält die Bwx-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.