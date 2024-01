BWX Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Bwx-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Bewertungen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +7,7 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Im Gegensatz dazu lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Bwx-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Jedoch ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -12,76 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Daher erhält Bwx eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bwx im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine niedrigere Rendite von 1,21 % aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Bwx-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 34,73 Prozent erzielt hat, was jedoch 1349 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.