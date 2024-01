BWX Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Dividende von Bwx liegt mit einer Dividendenrendite von 1,24 % unter dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, der im Mittel bei 16,95 % liegt. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt sich für Bwx insgesamt eine positive Einschätzung, da 2 Empfehlungen gut und keine schlecht waren. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 67 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -12,68 Prozent fallen wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Untersuchung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bwx liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,31 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Bwx daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Stimmung rund um Bwx wider. In den letzten zwei Wochen waren die meisten Kommentare und Meinungen positiv, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Bwx aus Anlegerperspektive angemessen bewertet.