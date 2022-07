BWX Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Für die Aktie Bwx stehen per 18.07.2022, 18:20 Uhr 54.15 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bwx zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Bwx haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bwx zahlt die Börse 15,19 Euro. Dies sind 69 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bwx mit einer Rendite von -16,08 Prozent mehr als 75 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 52,59 Prozent. Auch hier liegt Bwx mit 68,68 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Bwx-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Bwx-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bwx vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 62,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 15,88 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (54,15 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bwx somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.