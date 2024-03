BWX Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Bwx wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,58 bewertet, was 7 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 40,25. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Bwx-Aktie, da 1 eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, 0 neutral sind und keine negative Bewertung vorliegt. Es gibt derzeit keine aktuellen Analystenupdates für die Bwx-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Gesamteinschätzung der Analysten auf "Gut" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bwx-Aktie liegt bei 89,16, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25 und wird als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Bwx-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bwx-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 76,88 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 99,35 USD liegt, was einer Abweichung von +29,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 87,38 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.