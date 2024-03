BVZ Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Bvz hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 5,01 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bvz im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,51 Prozent erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,41 Prozent, und Bvz übertraf diesen Durchschnittswert um 21,11 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Bvz liegt momentan bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bvz-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 40,35, was bedeutet, dass Bvz weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Bvz eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Bvz ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bvz mit 970 CHF inzwischen +3,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,03 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.