BVZ Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Bvz hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") stark entwickelt. Mit einer Rendite von 26,25 Prozent liegt Bvz um mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,65 Prozent verzeichnet, liegt Bvz mit 17,61 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Bvz in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Bvz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zahlt Bvz derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Straße und Schiene-Branche. Der Unterschied beträgt 4,14 Prozentpunkte (1,68 % gegenüber 5,82 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bvz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 856,9 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 925 CHF liegt, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Die kurzfristige Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 889,4 CHF und eine ähnliche Abweichung von +4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bvz-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.