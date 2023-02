BVR-Verbandsrat wählt für seine neue Mandatsperiode Wolfgang Altmüller zum Vorsitzenden

Berlin (ots) -Der Verbandsrat des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) konstituierte sich am 1. Februar 2023 für die neue bis Ende 2025 laufende Mandatsperiode. Zum Verbandsratssitzenden wählten die Gremienmitglieder aus ihrer Mitte einstimmig Wolfgang Altmüller, den Vorstandsvorsitzenden der meine Volksbank Raiffeisenbank eG in Rosenheim. Damit wurde der 56-jährige Bayer im Amt bestätigt, in das er gegen Ende der vergangenen Mandatsperiode am 23. November 2022 als Nachfolger auf den verstorbenen Dr. Veit Luxem gewählt wurde. Mitglied des Verbandsrats ist Altmüller bereits seit 2011."Die Genossenschaftsbanken erfüllen eine ganz wesentliche Aufgabe als kundennahe, insbesondere in den Regionen ansässige Kreditinstitute. Gerade im Kontext der aktuellen Herausforderungen gilt es, die strategischen Leitplanken der genossenschaftlichen FinanzGruppe so auszurichten, dass sie ihren Mitgliedern, ihren Privat- und Firmenkunden auch in Zukunft als wettbewerbsstarker Finanzdienstleister zur Seite stehen kann. Es ist mir ein großes Anliegen, dies gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen maßgeblich mitzugestalten", erklärt Altmüller anlässlich seiner Wiederwahl.BVR-Präsidentin Kolak: "Ich gratuliere Wolfgang Altmüller herzlich zur Wiederwahl als Verbandsratsvorsitzender. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit zu den strategischen Meilensteinen unserer Organisation. Die Gremienarbeit im BVR trägt mit dazu bei, dass wir im demokratischen Prozess die besten Lösungen finden, wie wir die Alleinstellungsmerkmale und die hohe Marktrelevanz der genossenschaftlichen FinanzGruppe weiter ausbauen können. Mit der genossenschaftlichen Strategieagenda gehen wir genau diesen konsequenten Weg."Der Verbandsrat ist nach der Mitgliederversammlung das höchste repräsentative Organ des BVR. Er legt die allgemeinen Richtlinien für die Tätigkeit des Verbandes fest, nimmt zu Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung und entscheidet über die strategische Ausrichtung der Gruppe.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell