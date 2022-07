München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische wird im BVK-Rating "Fairness für Versicherungsvertreter 2022" mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Versicherungsvertreter und Vermittler profitieren demnach in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit der Bayerischen.Die Auszeichnung wurde gestern in Form einer Urkunde in München an Martin Gräfer, Mitglied des Vorstands, sowie Dr. Burghard-Orgwin Kaske, Leiter Vertriebsmanagement überreicht. Im Detail wurden vom BVK die Bereiche "Vertriebspolitik", "Provisionen und Gegenleistungen", Allgemeine Vertriebsunterstützung", Innendienstunterstützung für Vermittler" und Kundenorientierung" bewertet. In der Mehrzahl der Bereiche erreichte die Bayerische sogar ein exzellentes Ergebnis. "Ich bin Versicherungsvertreter", ist ein klares Statement von Martin Gräfer, welches deutlich macht, welchen Fokus die Bayerische sowohl als Unternehmen als auch besonders der Vorstand in der Zusammenarbeit mit den regional agierenden Beraterinnen und Beratern legt."Mich macht besonders glücklich, dass bei der Befragung unserer Partnerinnen und Partner derart überwältigend positive Bewertungen abgeben wurden. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere EV-Partner glücklich sind über die Zusammenarbeit mit uns, und dass sie die besten Chancen haben, ihren unternehmerischen Erfolg zu gestalten. Das ist ein riesiger Ansporn auch für mich persönlich den Erwartungen unserer Partner weiterhin zu entsprechen. Gemeinsam mit ihnen denken wir voraus und sind bereit, auch das Geschäftsmodell des Exklusivvertriebs proaktiv weiterzuentwickeln. Allen Unkenrufen zum Trotz glauben wir an Sinn und Mehrwert persönlicher Beratung", erklärt Martin Gräfer.Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute bewertet jährlich Versicherungsunternehmen hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern. Die Bewertung basiert auf verschiedenen Erhebungsteilen: Zum einen werden Versicherungsvertreter nach ihrer Einschätzung der Zusammenarbeit befragt. Zum anderen werden diese Ergebnisse durch ein Management-Audit des Versicherers und ein Audit der Interessenvertretung ergänzt.Der BVK möchte den deutschen Versicherern die Gelegenheit bieten, die Qualität hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit mit ihren Versicherungsvertretern beurteilen zu lassen. Hierdurch soll eine höhere Transparenz im Angebotsmarkt für Versicherungsvermittler (§84er) hergestellt werden. So können Berufseinsteiger oder wechselwillige Vermittler vorab ein neutrales Urteil über eine Vertriebsorganisation einholen. Gleichzeitig können sich besonders faire Versicherer im Wettbewerb um Vermittler profilieren und mit dem Gütesiegel für ihr Unternehmen werben. "Es ist wohltuend zu erleben, dass gerade mittelständische Versicherer wie die Bayerische sich derart konsequent dem Beruf des selbständigen Versicherungskaufmanns zuwenden. Wir waren auch positiv erstaunt, wie positiv die Versicherungskaufleute die Zusammenarbeit mit ihrer Bayerischen bewerten", führt Michael H. Heinz, Präsident des BVK, aus.Die Beurteilung der Fairness für Versicherungsvertreter erfolgt durch einen Expertenbeirat. Der Expertenbeirat ist paritätisch besetzt. Er besteht aus den vier Gruppen Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Arbeitskreis Vertretervereinigung der Deutschen Assekuranz e.V. (AVV), Vertretern aus der Wissenschaft für das Versicherungswesen sowie der Sirius Campus GmbH, dem Institut, das die Erhebung umgesetzt hat.Der Expertenbeirat sichert die wissenschaftlich-methodische und praktische Qualität des gesamten Rating-Prozesses und zeichnet sich in seinem Urteil in besonderer Weise dem Fairnessgedanken verpflichtet.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.