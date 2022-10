BVB startet im Pokal ohne Hummels und Bellingham - Süle ist Kapitän

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

HANNOVER (dpa-AFX) - Im DFB-Pokal-Spiel bei Hannover 96 sitzen Abwehrspieler Mats Hummels und Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund zunächst auf der Bank. In der zweiten Runde des Wettbewerbs am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) nominierte Trainer Edin Terzic Neuzugang Niklas Süle als Kapitän.

Im Vergleich zur Startaufstellung beim 0:2 gegen Tabellenführer Union Berlin am Wochenende in der Fußball-Bundesliga rücken unter anderem Julian Brandt, Thorgan Hazard und Donyell Malen in die erste Elf.

Zweitligist Hannover 96 setzt im Tor wie angekündigt auf Leo Weinkauf statt Ex-Nationalspieler und Kapitän Ron-Robert Zieler./sfx/DP/men