BVB holt Gruppensieg in der Champions League

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sich den Gruppensieg in der Fußball-Champions-League geholt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic erkämpfte sich am Mittwoch ein 1:1 (0:0) gegen Paris Saint-Germain und darf nun im Achtelfinale der Königsklasse auf einen schwächeren Gegner hoffen. Karim Adeyemi (51. Minute) brachte den BVB vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park in Führung. Warren Zaire-Emery konnte für PSG nur noch ausgleichen (56.)./tas/DP/men

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA



mehr >