BVB in Eindhoven ohne Süle - Malen zurück in der Startelf

EINDHOVEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei der PSV Eindhoven auf Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler steht aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung nicht im Kader für die Partie am heutigen Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) in Eindhoven. Dafür rückt Mats Hummels in die Abwehr-VIererkette. Zurück in der Dortmunder Startelf ist Donyell Malen. Der ehemalige PSV-Profi hatte zuletzt über Knieprobleme geklagt./bue/DP/he

