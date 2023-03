BVB-Aktie stürzt ab: Chance zum Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Das Aus von Borussia Dortmund gestern Abend in der Champions League schickt heute die BVB-Aktie (WKN: 549309) in den Keller. Aktuell stürzt das Papier um mehr als -6% auf 4,12 € ab. Ist der starke Abschlag berechtigt oder bietet sich Anlegern hier eine Kaufchance?

Borussia Dortmund ist einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland. Der mehrfache Deutsche Meister, DFB-Pokalsieger und Gewinner der Champions League hat in den vergangenen Jahren stets national und international vorne mitgemischt. An der ...





