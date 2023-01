BVB-Aktie: Ist das Kurspotenzial ausgereizt?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Mit neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München geht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ins erste Spiel nach der Winterpause. Am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) ist der FC Augsburg zu Gast. Können die Schwarz-Gelben die Saison erfolgreich gestalten? In der BVB-Aktie (WKN: 549309) sind jedenfalls schon Vorschusslorbeeren eingepreist, sie hat seit Jahresbeginn um +8% auf 4,14 € zugelegt. Ist das Potenzial erschöpft? Borussia Dortmund ist einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland. Der mehrfache ...





