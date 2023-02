BT Group mit etwas weniger Umsatz und leichtem Plus bei operativem Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationsanbieter BT Group hat im dritten Geschäftsquartal etwas weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Konzernumsatz ging verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 5,2 Milliarden britische Pfund (5,9 Mrd Euro) zurück, wie die Deutsche-Telekom-Beteiligung am Donnerstag in London mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte dank Kostenspareffekten und dem Wegfall der Kosten für BT Sports um zwei Prozent auf zwei Milliarden Pfund zu. Beide Kennziffern fielen in etwa so aus wie von Experten erwartet. BT Group hatte im Herbst seinen Sportsender BT Sports mit Eurosport UK von Warner Bros. Discovery in ein Gemeinschaftsunternehmen überführt.

Den Ausblick will die Konzernleitung trotz höherer Energiekosten und Inflationseffekten beibehalten. Auf dem Plan stand zuletzt ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mindestens 7,9 Milliarden Pfund. Zudem peilt der Vorstand das untere Ende der Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Pfund für den freien Mittelzufluss an./ngu/knd/stk