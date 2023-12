BT Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Wochen wurde bei Bt eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Bt für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Aktienkurs von Bt erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,93 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Bt damit 30,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 1,01 Prozent, und Bt liegt aktuell 27,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bt beträgt aktuell 44,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 40,69 führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird Bt insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.