BT Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Anleger-Stimmung bei Bt in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Das ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Eine Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 4 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bt verläuft aktuell bei 129,22 GBP. Der Aktienkurs selbst ging bei 127,3 GBP aus dem Handel, was einem Abstand von -1,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 121,54 GBP angenommen, was einer Differenz von +4,74 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Bt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,93 Prozent erzielt, was 29,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -0,69 Prozent, und Bt liegt aktuell 26,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bt-Aktie liegt bei 44,55, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 40,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating der Aktie als "Neutral".