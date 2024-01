BT Aktie: Ruhig bleiben!

Die Bt-Aktie hat in den letzten Wochen eine gemischte Bewertung erhalten. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend neutral. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls neutrale Werte, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Bt diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse bezieht sich auf den gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit eine "Neutral"-Einstufung für die Bt-Aktie ergibt. Der GD200 verläuft bei 128,7 GBP, während der Aktienkurs bei 122,95 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 ergibt einen Kurs von 122,24 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Bt-Aktie, die auf "Neutral" festgelegt wird.