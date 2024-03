BT Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Bei der Bt liegt der RSI bei 59,01, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Bt in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen beobachtet werden. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, weshalb unsere Bewertung in dieser Kategorie "Schlecht" lautet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bt beträgt derzeit 5, was eine negative Differenz von -7,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von großer Bedeutung und zeigt aktuell vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Auch die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen rund um Bt, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".