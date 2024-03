BTG Hotels Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Btg Hotels-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 44,14 liegt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Btg Hotels.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Btg Hotels-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Btg Hotels-Aktie im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine deutliche Unterperformance aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Btg Hotels-Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält die Btg Hotels-Aktie daher auf dieser Stufe auch eine "Schlecht"-Bewertung.