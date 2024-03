BTG Hotels Aktie: War das schon alles?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, in denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Btg Hotels diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 10 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse verwenden wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Btg Hotels-Aktie beträgt derzeit 17,4 CNH, was eine Abweichung von -13,62 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,03 CNH darstellt. Auf dieser Basis erhält Btg Hotels eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 14,97 CNH, was einer Abweichung von nur +0,4 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt ergibt sich somit für Btg Hotels ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Btg Hotels liegt bei 35,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte Btg Hotels eine Performance von -40 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -14,3 Prozent fielen, was zu einer Underperformance von -25,7 Prozent für Btg Hotels führte. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 27,99 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.