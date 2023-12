BTG Hotels Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sandvik":

Der Aktienkurs von Btg Hotels verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -35,87 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -3,05 Prozent, wobei Btg Hotels mit einer Rendite von 32,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weist Btg Hotels einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 19,2 CNH in den letzten 200 Handelstagen auf, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,62 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser aktuell 16,29 CNH, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-4,11 Prozent) führt. Insgesamt erhält Btg Hotels auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index ergibt für Btg Hotels einen Wert von 50,27 für RSI7 und 56,97 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale, wobei sowohl positive Meinungen in den sozialen Medien als auch "Schlecht"-Signale in analytischen Studien aufgenommen wurden. Die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments ergibt sich daher als "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Btg Hotels sowohl gute als auch schlechte Signale aufweist, was zu gemischten Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.