BTG Hotels Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Btg Hotels Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 18,88 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 15,32 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,86 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,15 CNH, was einen Abstand von -5,14 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Btg Hotels daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Btg Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,26 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,12 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Btg Hotels 42,3 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Btg Hotels Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im Relative Strength-Index für 7 Tage als auch für 25 Tage. Daher wird die Einstufung in beiden Fällen als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".