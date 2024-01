BSTABO stellt Rockman vor: Ein leistungsstarkes, emissionsfreies ATV für Off-Road-Enthusiasten

Wuxi, China (ots/PRNewswire) -BSTABO, ein Technologieunternehmen, das sich auf die Innovation von batteriebetriebenen Geländefahrzeugen konzentriert, hat sein erstes elektrisches Geländefahrzeug (E-ATV), den Rockman, angekündigt, das in Zusammenarbeit mit der Zongshen Group gebaut wurde. Das vollelektrische Quad, das mit marktführendem Know-how im Bereich Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, ist mit einem leistungsstarken Motor und einer Batterie mit großer Reichweite ausgestattet und bietet in Verbindung mit einer ergonomischen und robusten Karosserie eine unvergleichliche Leistung und Funktionalität für Geländefahrten.Der Rockman ist mit einem oder zwei Motoren erhältlich, die beide eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen können. Seine Geländegängigkeit wird durch eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen verstärkt, darunter ein geländegängiges Fahrwerk, hochbelastbare Stoßdämpfer, ein hochmodernes elektronisches Steuersystem sowie Differentialsperren vorne und hinten, ergänzt durch eine elektronische Servolenkung.Die Geländefahrzeuge, die mit der Leistung von ATVs mit fossilen Brennstoffen mithalten können, verfügen über geräumige Abmessungen von 225*124*138 cm (88,6*48,8*54,3 Zoll) und bieten Platz für einen Zweisitzer mit abnehmbarer Rückenlehne. Unter der Haube befindet sich eine 134Ah Lithium-Batterie mit hoher Kapazität, die den Batteriestand in nur einer Stunde Ladezeit von 20% auf 80% anheben kann. Der im Heck angebrachte Staukasten verfügt über elektrische Anschlüsse, über die persönliche Geräte und Notstromaggregate mit Strom versorgt werden können.Der Rockman ist mit vorderen und hinteren Gepäckträgern ausgestattet, die eine maximale Nutzlast von 180 kg bieten, sowie mit einer Reihe von Zubehörteilen - darunter ein Angelrutenhalter, ein Werkzeugkasten und Gepäckgurte -, die seine Vielseitigkeit für sorgenfreie Outdoor-Abenteuer noch erhöhen. Die Benutzer können das volle Potenzial des Rockman ausschöpfen, indem sie die Windschutzscheibe individuell anpassen und Anbaugeräte anbringen, mit denen sich das umweltfreundliche ATV problemlos in einen Schneeschieber, einen Rasenmäher und ein Jagdgerät verwandeln lässt.„Die Markteinführung des Rockman, der im Jahr 2024 auf den Weltmarkt kommen soll, ist ein neuer Meilenstein für BSTABO. Wir sind davon überzeugt, dass die geschäftliche Allianz zwischen BSTABO und Zongshen Synergieeffekte in den Bereichen Produktentwicklung, Qualitätskontrolle und Marketing mit sich bringt und für beide Seiten ein neues Wachstumskapitel einläutet, da wir unsere globale Präsenz ausbauen wollen", sagte Tony, Geschäftsführer von BSTABO.Informationen zu BSTABO:BSTABO ist ein globales Unternehmen für elektrische Geländefahrzeuge, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen fröhlichen, leidenschaftlichen und naturverbundenen Lebensstil für Nutzer auf der ganzen Welt zu schaffen, indem es hochwertige, leistungsstarke Fahrzeuge anbietet und das ultimative Nutzererlebnis liefert.Offizielle Website: www.bstabo.comPR-Kontakt: BSEV@bstabo.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2314150/BSTABO_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2314151/BSTABO_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bstabo-stellt-rockman-vor-ein-leistungsstarkes-emissionsfreies-atv-fur-off-road-enthusiasten-302030457.htmlOriginal-Content von: BSTABO, übermittelt durch news aktuell