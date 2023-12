BSP Financial Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Bsp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,13 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,42 AUD deutlich darüber liegt (Unterschied +5,65 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 5,29 AUD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+2,46 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung der Bsp-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Bsp aufgrund der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bsp zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Bsp in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bsp-Aktie liegt bei 41,03, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 44,23 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Bsp-Aktie als "Neutral" auf technischer Basis.