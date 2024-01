BSF Enterprise Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für Bsf Enterprise liegt der RSI bei 70, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,13, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für Bsf Enterprise wurde eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Bsf Enterprise in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tages-Durchschnitt für Bsf Enterprise liegt bei 11,87 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 10,5 GBP deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,9 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Bsf Enterprise auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

