BSA Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Bsa-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bsa-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 50 für den RSI25, was beide eine "Neutral"-Empfehlung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren haben unsere Analysten die Aktienkurse der Bsa neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet. Die Analyse sozialer Plattformen zeigte, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Bsa waren in den vergangenen Tagen ebenfalls überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Bsa derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,6 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,595 AUD um -0,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,6 AUD entspricht einer Abweichung von -0,83 Prozent, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Bsa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.