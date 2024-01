BSA Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Sentiment und Buzz. Dabei lässt sich präzise und frühzeitig erkennen, ob starke positive oder negative Ausschläge vorliegen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Bsa jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von uns. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Bsa. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien ergab, dass Bsa von diesen als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Bsa-Aktie in den letzten 7 Tagen aktuell bei 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch wir ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Bsa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Bsa-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Somit wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Neutral"-Rating versehen.