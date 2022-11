BRP STÄRKT SEIN KART-PORTFOLIO MIT NEUEM ROTAX E-ANTRIEBSSTRANG DER EINSTIEGSKLASSE

Gunskirchen, Österreich (ots/PRNewswire) -Eine völlig neue Welt eröffnet sich mit dem ersten 48 V PowerpackBRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) verkündet mit Stolz die Einführung eines neuen E-Antriebsstrangs, des Rotax E10, der das Angebot an Elektroantrieben für den Kartsport erweitert. Das neue Produkt wurde heute bei den Rotax MAX Challenge (RMC) Grand Finals in Portimao, Portugal, vorgestellt, wo sich die internationale RMC-Kart Community versammelte. Mit dem brandneuen E10 48 V Hochleistungs-Renn-Elektroantrieb eröffnet BRP-Rotax eine neue Welt, indem es den Kund:innen alle Vorteile der Elektrifizierung bei gleicher Leistung, Benutzerfreundlichkeit und niedrigen Betriebskosten bietet, die zu den Markenzeichen von Rotax geworden sind.Das Rotax E10 ist sowohl für den Profi- als auch für den Freizeit-Kartsport konzipiert. Im professionellen Rennsport ist der neue E-Antrieb für Rennfahrer:innen zwischen 6 und 12 Jahren geeignet und kann bis zur Junior-Klasse eingesetzt werden. Damit ergänzt es das bereits bestehende E20 für Rennfahrer:innen ab 12 Jahren. Das neue E10 bietet auch im Freizeitsport die perfekte Leistung für Kartfahrer:innen aller Altersklassen."BRP verfolgt das Ziel, seine bestehenden Produktlinien bis Ende 2026 zu elektrifizieren. Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein mit der Einführung des brandneuen Rotax E10-Motors für Kartsport-Enthusiasten", so Thomas Uhr, Chief Technology Officer bei BRP. "Zweifelsohne hat der Trend zur E-Mobilität auch die Rennsport-Community erfasst, und BRP-Rotax ist fest entschlossen, modernste Antriebssysteme zu entwickeln, um seinen Kundinnen und Kunden völlig neue Erfahrungen zu bieten."Peter Ölsinger, General Manager, BRP-Rotax, und Vice-President, Sales, Marketing & Communications, Rotax Propulsion Systems, ergänzt: "Mit der Erweiterung unseres Angebots anE-Antrieben für verschiedene Rennklassen ebnen wir den Weg für den klimaneutralen Kartsport. Das vollelektrische, emissionsfreie E10 bringt ein völlig neues Rennerlebnis – nahezu geräuschlos und ohne Geruchsemissionen. Mit dieser Neueinführung kombiniert BRP-Rotax die Erfolgsfaktoren seiner bestehenden Produktpalette mit Eigenschaften, die bei den heutigen Kundinnen und Kunden gefragt sind und erschließt so einen komplett neuen Markt."Das E10 bietet den Kund:innen einzigartige Vorteile, indem es den Kartsport grundlegend vereinfacht: Die E-Technologie ermöglicht ein Plug-and-Play-Konzept und erfordert einen minimalen Serviceaufwand, wodurch das Rennerlebnis einfach zugänglich wird. "Kombinieren Sie ein Chassis mit einem E10 Powerpack – das ist alles, was Sie für eine komplette Rennsaison benötigen. Diese Rennausrüstung kann sogar mit dem Kind mitwachsen und von mehreren Rennfahrern genutzt werden, indem man einfach einen zweiten Akku hinzufügt, um die Leistung zu verdoppeln", so Ölsinger weiter. "Es ist das perfekte Konzept für mehrere Kinder in der Familie oder zum Teilen mit Freunden. Und junge Kart-Champions lieben einfach den Boost-Knopf".Das E10 ist der nächste Schritt in der E-Kart-Strategie von BRP-Rotax, die sich auf das Streben nach Premium-Qualität, ständige Leistungsverbesserung, spannende Rennen und auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technologie konzentriert, die in Zukunft einer breiten Zielgruppe von Rennfahrer:innen zur Verfügung stehen soll. Der Abbau von Hürden beim Einstieg in den Breitensport ist der Schlüssel zum weiteren Wachstum des Rennsports insgesamt.Das neue Rotax E10 steht ab Frühjahr 2023 für Rennen und Tests zur Verfügung. Weitere Informationen folgen in Kürze. Bitte folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen, abonnieren Sie unseren Newsletter oder besuchen Sie unsere neue Website: www.rotax-kart.com.Über BRP-RotaxDie BRP-Rotax GmbH & Co KG, das österreichische Tochterunternehmen der BRP Inc., ist führend in der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. Bereits 1920 gegründet, verschreibt sich BRP-Rotax seit mehr als 100 Jahren der zukunftsfähigen Mobilität und dem technologischen Fortschritt. Die innovativen Rotax Viertakt- und Zweitakt-Hochleistungsmotoren werden sowohl für BRP-Produkte wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeuge als auch für Karts und Sportflugzeuge eingesetzt. Mit nachhaltigen Produkten wie dem ersten emissionsfreien Schneemobil Lynx HySnow oder der leistungsstarken E-Kart-Serie E20 ist BRP-Rotax auch Vorreiter im Bereich der alternativen Antriebsmodelle. Mehr als 1.700 Mitarbeiter:innen arbeiten im oberösterreichischen Gunskirchen an innovativen Antriebssystemen für den Weltmarkt.www.rotax.comwww.rotax-kart.comÜber BRPWir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Produkte, -Antriebssysteme und -Boote, die auf 80 Jahren Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung basieren. Unser Portfolio branchenführender und unverwechselbarer Produkte umfasst Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Wasserfahrzeuge und -Pontons, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeuge, Alumacraft- und Quintrex-Boote, Manitou-Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Wir vervollständigen unsere Produktlinien mit einem speziellen Teile-, Zubehör- und Bekleidungsportfolio, um das Fahrerlebnis ganzheitlich zu verbessern. Unser Unternehmen beschäftigt knapp 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in 120 Ländern einen Jahresumsatz von 7,6 Mrd. CAD.www.brp.com@BRPNewsSki-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude und das BRP Logo sind Marken von Bombardier Recreational Products Inc. oder seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.Weitere Informationen:Elisabeth RuschakStrategic Marketing & CommunicationsRotax Propulsion SystemsTel. +43.7246.601.2520elisabeth.ruschak@brp.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1955737/BRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3719630-1&h=1821688466&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1955737%2FBRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1955737%2FBRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1955738/BRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3719630-1&h=2734946645&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1955738%2FBRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1955738%2FBRP_Inc__BRP_BOOSTS_ITS_KART_PORTFOLIO_WITH_NEW_ENTRY_LEVEL_ROTA.jpg)View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/brp-starkt-sein-kart-portfolio-mit-neuem-rotax-e-antriebsstrang-der-einstiegsklasse-301687351.htmlOriginal-Content von: BRP Inc., übermittelt durch news aktuell