BRP FORCIERT SEINE PLÄNE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE UND PRÄSENTIERT VOLLELEKTRISCHE CAN-AM MOTORRÄDER UND DAS NEUE VOLLELEKTRISCHE SEA-DOO HYDROFOIL

Valcourt, Quebec (ots/PRNewswire) -- Can-Am präsentiert zwei neue Modelle: Das Can-Am Origin ist ein Dual-Sport-Motorrad, das sowohl Offroad- als auch Onroad-tauglich ist. Das Can-Am Pulse ist das perfekte Motorrad für Fahrten innerhalb und außerhalb der Stadt.- Sea-Doo bereichert die Wassersportbranche mit einem völlig neuen elektrischen Hydrofoil-Board, dem Sea-Doo Rise.BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) gibt bekannt, dass das Unternehmen nicht nur an der Elektrifizierung seiner bestehenden Produktlinien arbeitet, sondern auch die Gelegenheit nutzt, neue Märkte mit innovativen elektrisch betriebenen Produkten zu erschließen. Heute präsentiert BRP die ersten zwei Modelle seiner vollelektrischen Can-Am Motorrad-Modellreihe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3614656-1&h=313733421&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FssdSZE6jgms&a=Can-Am+Motorrad-Modellreihe): das Can-Am Origin und das Can-Am Pulse. Aufbauend auf seiner Tradition als Motorradhersteller ändert BRP die Dynamik des Antriebs und eröffnet einer neuen Generation von Fahrer:innen und Liebhaber:innen von Elektrofahrzeugen den Einstieg in die Welt des Zweirads. Darüber hinaus kündigt BRP ein völlig neues elektrisches Hydrofoil Board an, das die Handschrift von Sea-Doo trägt – das Sea-Doo Rise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3614656-1&h=4261699540&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd4x-v8k8VQg&a=Sea-Doo+Rise) (Nur Englisch). Alle drei Produkte sind ab Mitte 2024 erhältlich.„Heute erreicht unsere Innovationsgeschichte einen neuen Höhepunkt: Wir stellen marktprägende, elektrisch betriebene Produkte vor, die das Kundenerlebnis auf der Straße und auf dem Wasser noch attraktiver machen", so José Boisjoli, President und CEO von BRP. „Vor einem halben Jahrhundert feierte Can-Am zahllose Siege auf der Straße und auf der Rennstrecke. Heute öffnen wir ein neues Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte. Mit dem Can-Am Origin und dem Can-Am Pulse, den ersten beiden Modellen unserer elektrisch betriebenen Zweirad-Familie, sind wir auf dem besten Weg, mit aufregenden Fahrerlebnissen den Motorradmarkt für eine ganz neue Generation zurückzuerobern."Boisjoli ergänzt: „Mit dem Sea-Doo Rise nutzt BRP seine langjährige Erfahrung, um eine neue Marktkategorie zu erschließen und das Unternehmen für künftiges Wachstum zu positionieren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, der Hauptakteur bei der Entwicklung und Demokratisierung der Hydrofoil-Wassersportbranche zu sein. In bekannter BRP-Manier haben wir ein Produkt entwickelt, das einfach zu bedienen ist und sich an alle Schwierigkeitsgrade anpassen lässt. Somit ist es für alle zugänglich, die über dasWasser gleiten wollen."Erfolg auf der Grundlage unseres Motorrad-VermächtnissesDas Can-Am Origin ist eine Hommage an das Track n' Trail-Erbe von Can-Am. Dieses Dual-Sport-Modell sorgt sowohl auf der Straße als auch auf der Strecke für ein modernes Multi-Terrain-Erlebnis. Als ausgewogenes und wendiges Motorrad lässt das Can-Am Pulse die Fahrer:innen unmittelbar in die Stadtatmosphäre eintauchen und verwandelt den täglichen Weg zur Arbeit in eine begeisternde Elektro-Spritztour. Beide Modelle zeichnen sich durch ein atemberaubendes, modernes Design aus, das den neuesten Stand der Technik präsentiert, wie z. B. die Hochleistungs-LED-Scheinwerfer, die eine einzigartige visuelle Signatur darstellen. Zudem sind beide Modelle sowohl für Anfänger:innen als auch für routinierte Fahrer:innen einfach zu bedienen und leicht zu fahren. Es sind weder eine herkömmliche Kupplung noch ein Getriebe erforderlich, die Fahrer:innen können einfach amGasgriff drehenund losfahren. Die Kund:innen werden außerdem die nahezu geräuschlose und vibrationsfreie Fahrt sowie die sanfte und präzise Leistungsübertragung, selbst in kritischen Situationen und bei niedrigen Geschwindigkeiten, zu schätzen wissen.Jedes Modell hat ein eigenes Design, eine besondere Ergonomie und ganz individuelle Funktionen, sodass unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt werden. Beide Modelle werden von der nagelneuen Rotax E-POWER Technologie angetrieben, die für autobahntaugliche Geschwindigkeiten mit viel PSund Drehmoment sorgt.BRP plant, die vollständigen technischen Daten zum 50-jährigen Jubiläum von Can-Am im August 2023 bekannt zu geben. In der Zwischenzeit können die Kund:innen der Community beitreten, um als Erste zu erfahren, wann die Zukunft des Motorradfahrens auf die Straße gebracht wird. Weitere Informationen sind unter canammotorcycle.com verfügbar.Wichtiger Akteur in der WassersportbrancheSeit über 50 Jahren hat Sea-Doo einen erheblichen Einfluss auf die Personal Watercraft-Branche und seit Kurzem auch auf die Kategorie der Ponton-Boote. Heute macht sich die legendäre Marke daran, das Hydrofoiling einem breiten Publikum zu erschließen. Dieses neue, elektrische Hydrofoil-Board bietet verschiedenste Möglichkeiten und eine Vielzahl an Surfpositionen für alle Schwierigkeitsstufen. Es eignet sich perfekt für die ganze Familie – für alle, die über das Wasser gleiten und ein noch sportlicheres Sea-Doo-Erlebnis genießen möchten.Das einzigartige Sea-Doo Rise ist mit innovativen und dynamischen Features ausgestattet, die dafür sorgen, dass das Board mit zunehmender Erfahrung der Fahrer:innen ganz neue Eigenschaften zur Entfaltung bringt. Wer neu im Hydrofoiling ist, kann entscheiden, ob er auf dem Wasser ohne Foiling fahren oder den Flügel teilweise oder ganz ausfahren möchte, sobald er bereit ist, abzuheben. Das vollständig elektrisch betriebene Sea-Doo Rise ist benutzerfreundlich, leicht zu bedienen und lässt sich ganz einfach aufladen. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen – für Entspannung und mehr Spaß auf dem Wasser!Die vollständigen, technischen Daten werden im August 2023 bekannt gegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die vielleicht dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens bzw. der Powersportsbranche sich wesentlich anders darstellen als in diesem Ausblick bzw. in zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen, die in derartigen Aussagen impliziert sind. Weitere Einzelheiten und Beschreibungen dieser und anderer Faktoren sind im Jahresinformationsblatt von BRP vom 24. März 2022 offengelegt.Über BRP Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Fahrzeuge, -Antriebssysteme und -Boote. Seit mehr als 80 Jahren bieten wir unseren Kund:innen kontinuierliche Innovation und erstklassigen Service. Unser hochwertiges Portfolio umfasst Ski-Doo- und Lynx -Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft, Pontoons, Can-Am Onroad- und Offroad-Fahrzeuge, Alumacraft und Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. Unser Unternehmen beschäftigt mehr als 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 7,6 Mrd. CAD.www.brp.com @BRPNews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3614656-1&h=1724450714&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBRPnews&a=%40BRPNews)Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, und das BRP Logo sind Marken von Bombardier Recreational Products Inc. oder seiner Tochterunternehmen. 